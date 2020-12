Baldini: "Con l'Imolese non ci siamo accordati sullo staff. La Nazionale? Nessuno mi ha mai coinvolto"

Ospite dell'ultima puntata del 2020 di Cpiace l'ex giocatore di Napoli, Genoa e San Marino Calcio Francesco Baldini. Baldini è stato a un passo dall'Imolese per sostituire Roberto Cevoli. Prima scelta del DS Moreno Zocchi con lui a Perugia, ma durante il colloquio sono emerse diversità di vedute con il Presidente Lorenzo Spagnoli. Baldini avrebbe accettato l'incarico con il suo staff, Spagnoli invece non ha voluto rinunciare ad alcune figure già all'interno dello staff tecnico. Accordo sfumato e Baldini è in cerca di una nuova panchina. L'ex tecnico del Trapani, è stato contattato recentemente dall'Ascoli che ha poi affidato la panchina a Delio Rossi per poi sostituirlo a suo volta con Andrea Sottil.





Baldini, durante la trasmissione Cpiace ha parlato anche della chiusura della sua carriera da giocatore al San Marino Calcio e dell'episodio definito "ferita aperta" dell'esonero di Alberico Evani e a 2 giornate dal termine del campionato con il San Marino al secondo posto in classifica e squadra affidata al preparatore atletico Enrico Mendo. Con Francesco Baldini si è parlato anche di Nazionale di San Marino: "Nessuno mi ha mai chiamato, nessuno mi ha mai coinvolto, non mi dispiacerebbe almeno fare due chiacchiere per far capire alla FSGC che ho le idee chiare su cosa si potrebbe fare per alzare ulteriormente il livello. San Marino - conclude Baldin i- ha strutture all'avanguardia e potrebbe essere un polo di attrazione per fare calcio ad ottimi livelli. Non capisco come sia possibile che non cresca un giovane capace di fare almeno la serie C".