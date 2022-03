Beppe Angelini a Livorno al posto di Buglio

Il Livorno, Eccellenza Girone B, ha scelto il dopo Francesco Buglio, dimessosi dopo la sconfitta in casa con il Perignano per 0-1, nonostante il Livorno sia ancora primo in classifica. Dimissioni accettate dalla società granata, che al suo posto ha scelto Giuseppe Angelini, nella scorsa stagione a Forlì in serie D. L'annuncio è arrivato direttamente dalla società in mattinata. Contestualmente sono stati confermati il vice-allenatore Matteo Bonatti, il preparatore atletico Alberto Marsili e il preparatore dei portieri Fabrizio Vivaldi. Il neo tecnico ha già diretto il primo allenamento.

Spetterà dunque al 56enne nativo di Rimini prendere in mano le redini della squadra con un unico obiettivo: centrare la promozione in serie D. Angelini, durante la sua carriera, ha già centrato tre salti di categoria in Serie C con Bellaria Igea Marina il Santarcangelo e Cesena. In passato ha allenato anche gli allievi nazionali della Juventus e la Primavera del Napoli mentre nell'ultima annata si è seduto sulla panchina del Forlì, concludendo il campionato al sesto posto.