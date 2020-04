Era previsto per oggi la decisione sulla ripresa della Bundesliga al termine dell'incontro tra Angela Merkel e i 16 ministri degli stati federali tedeschi. L'argomento sarà trattato il prossimo 6 maggio. Il rinvio sposta di fatto l'ipotetica data per la ripartenza. Il campionato non potrà riprendere almeno fino al 16 maggio.