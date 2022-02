Cade la Reggiana, il Modena vola via

Ventisette giornate dopo si interrompe la striscia infinita della Reggiana che cade a Gubbio e perde la testa della classifica. Padroni di casa in vantaggio dopo un quarto d'ora con il sinistro dal limite di Doudou. Vantaggio umbro che dura appena 5 minuti, la Regia ritorna con la sponda di Libutti per il colpo di testa di Cremonesi. Partita sempre molto viva, Cittadino su punizione fa volare Venturi. Ripresa e sono gli ospiti ad andare vicino a ribaltarla: su Sciaudone in mischia si salva il Gubbio. Che invece torna avanti con il colpo di testa di Migliorini che sorprende Venturi a metà strada. Di qui in poi gli ospiti fanno di tutto per riprenderla: colpo di testa fuori di Scappini. Nel recupero ultimi disperati assalti con Lanini da fuori e ancora con Scappini fermato in angolo da Ghidotti. Cade la Regia e il Modena se ne va. La vittoria ottenuta in rimonta a Teramo consegna ai canarini la vetta solitaria con un bel +3 sui rivali. Eppure quando Magnino mette giù D'Andrea e Arrigoni va sul dischetto, sono gli uomini di Guidi a passare in vantaggio. L'avvio shock spaventa la capolista, Malotti a giro annusa il palo lontano, lo stesso Malotti, più o meno stessa mattonella subito dopo e Cragno se la trova lì. Passata la paura, il Modena comincia a fare sul serio: Perrucchini alla grande su Tremolada. E ancora Perrucchini protagonista ancora su Tremolada. Ma alla terza vince il sinistro magnifico incastrato all'angolino basso. Con la nuova parità acquisita, nella ripresa il Modena prende tutto. Soprano va dritto su Ogunseye. È calcio di rigore: dal dischetto ancora Tremolada per il sorpasso. Il Teramo non si consegna anzi: il 2-2 sembra fatto quando Malotti a botta sicura trova un marziano di nome Cragno a stopparlo. E quando Arrigoni prende il tempo di testa e va fuori di niente. Finale con Tremolada che stampa sul palo l'idea del tris, ma il Modena è già volato via.