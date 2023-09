Il Papu Gomez torna in serie A. L'attaccante argentino, svincolato dal Siviglia vestirà la maglia del Monza. L'ex giocatore dell'Atalanta è arrivato a Milano. Dopo aver sostenuto le visite mediche la firma sul contratto. Per il 35enne un accordo fino a giugno 2024 per sostituire Caprari vittima di un grave infortunio al ginocchio che lo terrà fuori dal campo per sei mesi.