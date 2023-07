Calciomercato al via nella sera del Grand Hotel di Rimini

Via alle trattative. Per il quarto anno di fila, il calciomercato si è aperto nel Grand Hotel di Rimini, con l'evento “Colpi da maestro”, che ha simbolicamente chiuso la stagione 2022/23 e inaugurato quella successiva. Tra Adriano Galliani e Arrigo Sacchi, che in mezzora di aneddoti hanno ripercorso la storia del grande Milan, ricordando anche Silvio Berlusconi, i racconti di Pantaleo Corvino, le considerazioni di Giuseppe Marotta, Giovanni Carnevali e Claudio Fenucci, nell'albergo era presente il gotha del calcio italiano. Unico assente, tra gli ospiti previsti, Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli sarebbe dovuto essere premiato come il miglior direttore di Serie A, ma è stato bloccato lontano da Rimini tutto il giorno per risolvere il proprio contratto con i partenopei e trasferirsi alla Juventus, ed si è solo collegato in videochiamata. Presenti gli altri due direttori sportivi premiati: Guido Angelozzi del Frosinone, per la Serie B, e Giuseppe Magalini del Catanzaro, per la C. Se oggi è il primo giorno ufficiale di calciomercato, le trattative erano però cominciate già da tempo e, per tanti, quella di ieri è stata un'utile serata d'incontro. Al centro dell'attenzione l'uomo mercato più gettonato del momento: Davide Frattesi del Sassuolo. Per diversi minuti Marotta e Carnevali si sono anche trovati allo stesso tavolo e chissà che questo tempo insieme non sia servito per indirizzare la trattativa verso l'Inter. Infine, spazio anche per la solidarietà, con il presidente della Serie A, Lorenzo Casini, che ha annunciato che la Lega calcio donerà la propria parte di proventi dalla finale di Coppa Italia, oltre 300mila euro, per la ricostruzione della Romagna. Un gesto molto apprezzato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che era presente e ha anche commentato l'estate ricca d'eventi sportivi che si prospetta per l'Emilia-Romagna.