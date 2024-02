Cesena facile nel derby, Rimini ko 2-0

Quarta vittoria consecutiva per il Cesena che domina senza sforzo il derby col Rimini, imponendosi 2-0 e salendo momentaneamente a +12 dalla Torres.

Capolista in spinta per tutto il primo tempo e a segno nelle due, vere occasioni create, entrambe partite dai piedi di Donnarumma: traversone per il vantaggio di Adamo, che s'inserisce di testa e marca con la sponda del palo, e punizione che Piacentini appoggia al centro, dove Shpendi è pronto per il suo 15° centro.

Con la ripresa il Cesena prosegue nel suo controllare la partita e prende anche una traversa con Donnarumma, mentre Colombi fa muro in un paio di occasioni su Shpendi. Il Rimini ha un sussulto solo con l'ingresso di Morra, che però, nella sua unica conclusione nello specchio, sbatte sulla parata di Pisseri.