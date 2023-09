Cesena-Rimini: è l'ora del derby

La scorsa stagione fu festa bianconera con doppio successo di misura, all'andata e al ritorno. E anche quest'anno i favori del pronostico pendono tutti dalla parte del Cesena, per quanto visto in avvio di campionato. Ma un derby è sempre un derby e, si sa, il Rimini venderà cara la pelle. Al “Manuzzi” va in scena il clou della sesta giornata del Girone B di Serie C: da una parte c'è il Cavalluccio reduce da quattro vittorie consecutive – l'ultima in settimana, nell'altro derby contro la SPAL – e dall'altra ci sono i biancorossi di Raimondi, fermi a quota 4 e – al momento – sempre sconfitti lontani dal “Neri”. Si gioca alle 16.15 mentre continua la caccia al biglietto: al momento previsti già più di 10000 spettatori ma il numero è destinato a crescere in queste ultime ore.

Sempre di domenica, occhi puntati su Juventus Next Gen-Torres, alle ore 14: i sardi, in vetta con 5 vittorie su 5, vogliono proseguire nella loro striscia positiva ma dall'altra parte si troveranno i bianconeri che – dopo una partenza a rilento – hanno infilato 2 successi consecutivi contro Ancona e Recanatese. Quest'ultime se la vedranno rispettivamente contro l'Olbia dei “sammarinesi” - ancora alle 14 – e contro la SPAL, ore 20.45. Sesto turno spalmato su 3 giorni, si comincia sabato con i primi 3 anticipi: Lucchese-Pineto, l'interessante Carrarese-Entella con i liguri ancora fanalino di coda e il derby toscano tra Arezzo e Pontedera. Due posticipi il lunedi sera: alle 20.45 si affrontano le due marchigiane Vis Pesaro e Fermana, 15 minuti prima si accendono i riflettori dell'Adriatico per Pescara-Gubbio. Due formazioni ancora imbattute con la banda Zeman terza a 10 punti – e con una partita in meno – e quella di Braglia che segue a 9 dopo 2 vittorie e 3 pareggi.