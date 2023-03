Champions femminile: Roma-Barcellona 1-0

La Roma perde 1-0 contro il Barcellona la gara d'andata dei quarti di finale della Champions League femminile che si è disputata allo Stadio Olimpico. Nel primo tempo segna al minuto 34 Paralluelo.



Per la Roma la prima all'Olimpico è comunque nella storia: quarti di finale della Champions League nell'anno del debutto e record di pubblico con 39.454 spettatori che fanno diventare la gara di ieri sera quella con il maggior numero di tifosi nella storia del calcio femminile italiano, superando il precedente record della Juventus Women allo Stadium.

Presenti sugli spalti molte figure di spicco come il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, e il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, nonché ex giocatore della Roma e presidente dell'Aic. L'appuntamento ora è a Barcellona tra una settimana.