Champions League: la Lazio a San Pietroburgo, la Juventus impegnata a Budapest

La Lazio cerca punti qualificazione in casa dello Zenit ancora fermo a zero punti. Ovviamente in chiave qualificazione i russi non possono permettersi più passi falsi. La Lazio dovrà cercare di fare fronte alle tante assenze dovute al covid. Fuori causa Immobile, Lukas Leiva e Strakosha. I tre giocatori sono stati esclusi dopo i controlli Uefa, è caos perché i 3 domenica scorsa erano in campo con il Torino. Inzaghi sembra orientato a schierare la sua Lazio con un 3-5-2 con Pereira e Muriqi tandem offensivo.



La Juventus alle 21 contro gli ungheresi del Ferencvaros ritrova Cristiano Ronaldo in Champions League. Il portoghese aveva saltato i primi due incontri per la riscontrata positività e rientra questa sera. Andrea Pirlo farà delle scelte precise: Ronaldo e Morata tandem offensivo con Djbala e Federico Chiesa che partiranno dalla panchina