Ciro De Angelis: visite mediche e firma con il San Marino

Ciro De Angelis, 33 anni, lo scorso anno al San Giuliano City. Autore in carriera di 180 reti in totale, di cui ben 51 nelle ultime tre stagioni. Nato a Grottaglie nel 1990, De Angelis ha vestito le maglie di Mezzocorona, Voghera, Vibonese, Alzano Cene, Ciliverghe, Caravaggio, Monopoli, Cesena, Molfetta, Luparense, Fanfulla e Sporting Franciacorta.

Domani sarà a Cattolica per visite mediche e firma sul contratto che lo legherà al San Marino Calcio fino al giugno del 2025. Non è stata una trattativa immediata c'erano da limare alcuni dettagli. Si tratta dell'attaccante più costoso che sia passato per San Marino negli ultimi 3 anni, da quando nel 2021 è nato il Victor.

Anche per lui una grande responsabilità anche se il curriculum parla di un giocatore in grado di garantire oltre venti gol a stagione. Venerdì e sabato test fisici e visite mediche a Cattolica, dove con tutta probabilità si allenerà il San Marino Calcio per tutta la prossima stagione. Domenica 28 tutti in ritiro a Montegrimano e primo allenamento previsto per le 17.