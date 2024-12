Coppa Italia: avanzano Caldiero, Giana Erminio e Trapani

Vittoria in trasferta per il Caldiero Terme, che s'impone sul campo del Milan Futuro e passa il turno. Allo stadio Felice Chinetti succede tutto nel primo tempo. La partita si sblocca dopo 16 minuti con Scappini. Conclusione di destro sotto la traversa del numero 90 che batte Nava. Il raddoppio è firmato da Zerbato. Il capitano gialloverde porta a spasso tutta la difesa del Milan e poi conclude in porta per il 2-0. Il Caldiero Terme passa il turno.

La Giana Erminio elimina l'Avellino con un netto 3-0. Inizia nel migliore dei modi la partita della squadra di Andrea Chiappella, che sblocca la sfida dopo 8 minuti. Montipò segna l’1-0 al termine di un'azione nata da una punizione laterale. Due minuti più tardi, il raddoppio della Giana Erminio con Renda, che deve solo toccare in fondo alla rete il pallone servito da De Maria dalla sinistra. Partita in discesa per i padroni di casa che, in apertura di secondo tempo, trovano il tris con Montipò. Il numero 8 firma la personale doppietta dopo aver rubato palla a Cionek. Partita chiusa e Giana Erminio che avanza in Coppa Italia.

Vittoria esterna del Trapani, che supera l'Arezzo grazie a una rete di Lescano. Il gol che decide la partita in favore della squadra di Ezio Capuano arriva a due minuti dal 90'. Il numero 10 del Trapani è il più veloce a intervenire sulla palla calciata in area da Celiento.