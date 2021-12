Diciotto tifosi del Genoa e della Samp sono stati sottoposti a 73 anni di Daspo dal questore di Genova. A sei tifosi, inoltre, è stato imposto l'obbligo di firma durante le partite: in quattro dovranno farlo per 10 anni, in due per 9 anni. Per gli altri 12 soggetti, la durata dei provvedimenti varia da due anni a un anno.