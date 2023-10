Domani torna anche la serie A. Ad aprire la nona giornata sarà l'anticipo delle 15 tra Verona e Napoli. Alla vigilia della gara del Bentegodi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentis ha confermato la panchina di Rudi Garcia. "Quella di Conte è solo un pettegolezzo. Sento lui, come Ancelotti, come Benitez, come Eddy Reja, tutti allenatori con cui ho dei rapporti ma questo non significa che Garcia è in discussione".