È della Torres il big match dell'Adriatico: 2-1 al Pescara

Non è più una sorpresa la Torres. La conferma definitiva è arrivata dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Pescara di Zeman: i sardi vincono in rimonta all'Adriatico e continuano nel loro magic moment. Dopo due pareggi di fila, i rossoblu tornano ai 3 punti e consolidano il primato. La partita è divertente: primo miracolo di serata per Plizzari, grande risposta d'istinto sulla punizione di Scotto che passa tra le tante gambe dei difensori.

Ribaltamento di fronte ed è Cuppone ad andare vicino al vantaggio: botta sul primo palo e Zaccagno non è da meno del collega, tenendo a galla i suoi. Ci prova anche Squizzato da fuori: il centrocampista scivola ma impensierisce comunque Zaccagno che si distende in corner. I portieri sono grandi protagonisti: Kujabi sale in cielo sul corner di Mastinu, ancora Plizzari vola e mantiene lo 0-0.

A Pescara e Torres mancano solo i gol, che arrivano puntuali nella ripresa. Questa volta non basta l'ennesima prodezza di Plizzari che dice di no sul diagonale di Mastinu, sulla ribattuta è lesto Masala a ribadire in tuffo. L'ex estremo difensore del Milan prova a togliere anche questa, ma la sfera varca la linea e la capolista è avanti. Il Pescara va alla disperata ricerca del pari ma si sbilancia e, appena 5 minuti più tardi, la Torres piazza il fatale uno-due: Ruocco si invola, salta Plizzari e deposita in rete. Esplode il settore ospiti per una rete fondamentale.

Il Delfino non ci sta e torna immediatamente nel match: Squizzato pennella dalla trequarti per l'inserimento di Merola che, in scivolata, riesce a battere Zaccagno. 1-2 e l'Adriatico si infiamma, il Pescara cerca un'altra rimonta stagionale ma questa volta sbatte sui legni. Prima Moruzzi colpisce la traversa da centro area con un missile terra-aria, poi tocca a Cangiano che – dopo una serie di finte - sbatte sull'incrocio con una gran destro a giro. Sul prosieguo dell'azione Pierno passa a centimetri dal clamoroso 2-2. Gli ospiti resistono e provano a far male in contropiede: Kujabi centra il palo di sostegno ma poco cambia. E' un successo importantissimo: la Torres ora fa paura a tutti.