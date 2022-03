Europa sorride ad Atalanta e Roma

L'Atalanta si è aggiudicata il primo round degli ottavi di Europa League battendo 3-2 il Leverkusen al Gewiss Stadium. Sfida ricca di gol tra due squadre offensive, ma subito in salita per i nerazzurri per la rete di Aranguiz. La rimonta dell'Atalanta è tutta nei piedi di Malinovskyi (23') e Muriel (25' e 49') protagonisti nei tre gol che ribaltano il risultato. Le parate di Hradecky hanno tenuto in partita il Bayer che con Diaby ha accorciato.

Al GelreDome di Arnhem va alla Roma l’andata dell’ottavo di Conference League: 1-0 sul campo del Vitesse. Primo tempo di marca olandese: Openda e Domgjoni impegnano Rui Patricio, con il primo che poi spreca una clamorosa occasione dopo un errore del portiere giallorosso. Tuttavia, a un soffio dall’intervallo, è Oliveira a portare in vantaggio gli ospiti con una bella girata. A 12’ dalla fine il portoghese viene espulso, ma la Roma tiene lo stesso.