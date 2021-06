Qualche fischio ma anche tanti applausi a Wembley per l'Inghilterra, che si è messa in ginocchio, in segno di solidarietà antirazzista, prima della partita contro la Croazia, che ha vinto per 1 a 0. L'Olanda batte l'Ucraina 3-2, l'Austria batte la Macedonia del Nord 3-1. Eriksen rimane stabile. Il medico racconta: "Era praticamente morto".