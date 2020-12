Femminile: martedì l'Italia contro la Danimarca

@fsgc

L'Italia arriverà in serata a Viborg. Questa mattina a Coverciano l'ultima sessione di allenamento delle Azzurre che martedì giocheranno una partita importante, anche se sembra oramai non decisiva per il primo posto. La sconfitta nella gara di andata ha compresso la possibilità della squadra di Milena Bertolini di conquistare il primo posto nel girone e la qualificazione diretta agli Europei inglesi.





Alle prime classificate si aggiungeranno anche le tre migliori seconde più le tre vincitrici degli spareggi play off tra le restanti seconde. Sulla carta le Azzurre possono ancora sperare nella qualificazione diretta senza passare dagli spareggi, cosa che eviterebbe problemi e il rischio della doppia sfida da giocare il prossimo aprile.





Per la partita contro la Danimarca Milena Bertolini ha convocato 24 giocatrici. Il gruppo è ormai quello consolidato, senza Alia Guagni che ha fatto rientro al club di appartenenza insieme ad altre cinque giocatrici. Delle 24 convocate, 23 militano in serie A, a queste si aggiunge Elena Linari, difensore del Bordeaux. Davanti ci sarà Valentina Giacinti, l'attaccante del Milan conferma la voglia di riscatto dopo il ko della gara di andata.





L'elenco aggiornato delle convocate

Portieri:

Rachele Baldi (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina);

Difensori:

Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (AC Milan);

Centrocampiste:

Valentina Bergamaschi (AC Milan), Sofia Cantore (Florentia), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Martina Rosucci (Juventus);

Attaccanti:

Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (FC Inter).