Finisce la favola del GFA74: Monaco in finale

La favola del Rumilly Vallieres si interrompe bruscamente in semifinale. Gli outsider di questa Coppa di Francia – formazione militante addirittura in quarta serie, l'equivalente della Serie D italiana – passano clamorosamente in vantaggio ma vengono travolti dal Monaco con il club del Principato che raggiunge il Paris Saint-Germain alla finalissima della coppa nazionale. Come detto, sono proprio i padroni di casa ad andare sull'1-0 con il missile terra-aria di Peuget che termina la sua corsa all'incrocio dei pali, sorprendendo Majecki. Da qui, però, i monegaschi iniziano a far sul serio: 7 minuti dopo l'immediato pareggio con il goffo autogol di Bozon Petrier, nel tentativo di allontanare in tuffo e alla mezz'ora rimonta completata con Tchouameni. Stacco aereo imperioso sul corner battuto da Cesc Fabregas, gran protagonista del match. Lo spagnolo ci metterà lo zampino anche nel 3-1 di inizio ripresa, servendo a Ben Yedder un pallone solo da mettere dentro con un pregevole scavetto. La serata di grazia per l'ex Arsenal, Barcellona e Chelsea si chiude al 78': calcio di punizione perfetto, nulla da fare per l'estremo difensore del Rumilly Vallieres. 4-1, un gol e due assist per Fabregas. Nel finale ci sarà spazio anche per la “manita” del Monaco, a firma Golovin: il russo scippa la sfera a Ribeiro e batte il portiere avversario. Il 19 maggio - allo Stade de France – si assegna il trofeo che manca, nella bacheca dei monegaschi, da ben 30 anni.