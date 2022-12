Finisce la favola del Marocco, Francia in finale (2-0)

I mondiali di calcio si avviano alla conclusione in Qatar. Ieri sera è finita la favola del Marocco, battuto per 2-0 dalla Francia non senza difficoltà. Francesi avanti in apertura con il gol di Theo Hernandez, bravo a risolvere in acrobazia una mischia. Dopo vari tentativi marocchini di raggiungere il pareggio, nel finale la Francia raddoppia con Kolo Muani, entrato da poco. Sarà dunque la Francia e contendere all'Argentina il titolo mondiale in palio nella finale di domenica.