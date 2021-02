Gattuso - Ballardini

Nel posticipo serale del sabato, il Genoa continua la sua risalita battendo anche il Napoli. Per Ballardini 17 punti in 9 giornate una scalata che porta i rossoblu abbondantemente fuori dalla zona retrocessione. per il napoli un'altra battuta d'arresto che allontana la squadra di Gattuso dallo scudetto. Nel dopo partita hanno parlato i due tecnici sentiamo