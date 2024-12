Il Carpi vince sul campo del Sestri Levante 3-1

Il Carpi chiude l'andata con una vittoria esterna che permette alla squadra di Cristian Semprini di ritrovare i tre punti dopo la sconfitta contro la Torres. I padroni di casa ci provano con Rosetti, il mancino viene respinto da Sorzi, poi Cecotti allontana il pallone. Dalla parte opposta occasione per il Carpi con il bel colpo di testa di Figoli che finisce alto sopra la traversa sul cross dalla destra. Saporetti ci prova a giro di sinistro, il pallone finisce di poco sul fondo. Gli ospiti la partita la sbloccano al 35' sul cross di Gerbi, il pallone è perfetto per Contiliano che realizza la prima rete tra i professionisti. In chiusura di tempo il Carpi trova la rete del raddoppio con Puletto. Bella l'azione degli emiliani che si chiude con il 2-0 con un tocco sotto sull'uscita del portiere.

Nella ripresa il Carpi mette in cassaforte i tre punti. Il tris al terzo minuto di Gerbi che sfrutta l'errore di Anacoura, il portiere si fa saltare e per il calciatore del Carpi è facile depositare in rete. La reazione del Sestri Levante con Clemenza che calcia sul primo palo, si allunga Sorzi a deviare in angolo. Nel recupero il gol del Sestri Levante serve solo per rendere meno ampio il passivo. La rete di Parravicini arriva al 92' con un gran colpo di testa che piega le mani a Sorzi.

Il Carpi vince 3-1 sul campo del Sestri Levante.