Il Fano espugna il "Martelli"

Solo due punti nelle ultime 5 giornate per il Mantova mentre il Fano che deve recuperare la gara con l'Imolese, cerca un risultato positivo per uscire dalla zona calda della retrocessione. Troise recupera il capitano Guccione al rientro dalla squalifica, Destro si affida alla coppia d'attacco formata da Ferrara e Barbuti. Prima opportunità per i padroni di casa, sponda di Zigoni per il destro di Ganz, ribattuto dalla chiusura provvidenziale di Brero. Meglio il Mantova in avvio, ancora Ganz ma la difesa marchigiana allontana. Ci prova anche Zibert, sinistro non troppo distante dalla porta di Viscovo. Sul finire di tempo, si vede anche il Fano, tentativo di Barbuti bloccato da Tozzo.







Ad inizio ripresa, il vantaggio ospite. Pennellata di Monti per la girata vincente di Gentile. Il Mantova accusa il colpo, Barbuti da posizione defilata non trova il bersaglio. Minuto 73, percussione di Scima che con caparbietà supera due avversari ed offre a Ferrara, il pallone del 2 a 0. Il Fano potrebbe addirittura triplicare ma Tozzo, con la punta delle dita mette in angolo. Mantova in confusione e Barbuti, sotto misura, non inquadra la porta avversaria. Al Martelli, il Fano vince per 2 a 0 riscatta la sconfItta interna con il Cesena mentre per la squadra di Troise, arriva la decima sconfitta stagionale