Il Gubbio cade a Montevarchi, l'Entella passa a Sassari

Kernezo conquista due rossi, Giordani fa doppietta in 4' e il Montevarchi lascia l'ultimo posto: 2-1 sul Gubbio secondo della classe, reduce da 16 punti filati e capace, nonostante un'ora in 9, di comandare fino al 78°.

Il primo rosso dopo 67”: Kernezo si inserisce, Portanova e Di Gennaro pasticciano e il portiere la tocca di mano oltre l'area. Dentro il suo vice Meneghetti che poco potrebbe quando, su punizione di Marcucci, un rimpallo favorisce l'inzuccata sulla traversa di Jallow. A provocarla è il fallo da giallo di Portanova su Kernezo, scena che si ripete al 34°, il figlio d'arte va a gomito alto e il Gubbio è in 9. Ma di lì a poco anche clamorosamente avanti, perché Mazzini vola a vuoto sulla punizione di Arena e permette a Redolfi di sbloccarla di testa.

Il Montevarchi accusa il colpo a lungo ma quando la risveglia la ribalta, con Saporiti che prima serve per il tocco sul palo di Nador e poi architetta il repentino sorpasso: sua la punizione che Jallow tocca a liberare Giordani, che mira e incrocia il pari. E sua l'imbeccata per il cross di Giordani intercettato di braccio da Redolfi, è rigore e lo stesso Giordani infila l'angolo per il ribaltone. E qui il Gubbio avrebbe pure le occasioni per riprenderla, con Bontà, che centra il palo di testa su una punizione da sinistra, e con Mbakogu, smarcato da Francoforte per un diagonale che varrebbe un punto ma che non trova lo specchio.

L'Entella riprende a marciare verso i piani alti con l'1-0 su una Torres che ora vede i playout a -4. Subito Liviero per la spaccata ravvicinata di Diakite, Borra in qualche modo si salva. Bene anche il dirimpettaio Garau, attento prima su Faggioli, bravo a liberarsi di Dametto, e poi sul destro dal limite di Tascone. L'estremo sardo non è altrettanto efficace quando Meazzi pesca sul palo lungo Corbari, spalancando la porta al mancino al volo che la sblocca. La Torres prova a riprenderla con le azioni d'angolo: Diakite carica altissimo da dentro l'area, nella ripresa invece Antonelli chiama alla respinta Borra e poi rovescia per il pari di Sorgente, che però è in fuorigioco. L'Entella vince ma per la prossima perde Zamparo, che allo scadere del recupero calcia il pallone a gioco fermo e si becca secondo giallo e rosso.