Il Gubbio ridimensiona il Pescara con 4 gol e un rigore sbagliato

Ed era cominciata anche bene per gli abruzzesi che riescono a cavarsela dal pericolo più grande. L'imbucata di Mercati trova la difesa di Zeman aperta, Spina vola verso la porta, Plizzari lo stende, ammonizione per il portiere e calcio di rigore del quale si incarica Jacopo Desogus. Plizzari si riscatta e mette in angolo. Per i rossoblù la gioia è solo rimandata. Bumbu recupera palla e apre il campo, la sfortunata deviazione di Meazzi favorisce Corsinelli che scarica un diagonale di precisione chirurgica. Sblocca il Gubbio.

Il Pescara sparisce e il raddoppio rossoblù mostra tutti gli imbarazzi difensivi del Pescara capace di prendere gol su punizione da sotto la metà campo, due uomini liberi uno di questi è Desogus che con il pallonetto si fa perdonare l'errore dal dischetto. Non c'è più partita, il Gubbio approfitta della tenera difesa biancoazzurra grande taglio in mezzo di Desogus per Udoh che in spaccata realizza il tris. Il poker arriva su palla inattiva Tozzuolo di testa e la gara definitivamente chiusa. Allo stadio Barbetti di Gubbio, Gubbio batte Pescara 4-0.