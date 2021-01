Il Mezzolara passa a Cattolica con un goal di Ferretti

Comincia nel migliore dei modi il 2021 del Mezzolara che grazie alla vittoria di Cattolica con la Marignanese si porta nei quartieri alti della classifica di Serie D girone D. Ma andiamo con ordine il primo vero pericolo è per la porta del Mezzolara quando Sow colpisce da pochi metri ma deve fare i conti con Malagoli. Il portiere sarà uno dei protagonisti di questa partita. Lo stesso Malagoli esce bene anche sull'angolo successivo. Non vuole essere da meno il collega Mariani, bravo a respingere in angolo la conclusione ravvicinata di Rizzi. Sempre il trentenne senegalese Safil Sow questa volta su punizione sfera alta sopra la traversa. E' un primo tempo giocato a buoni ritmi da entrambe le squadre, Rizzi in mezza rovesciata altra occasione per un Mezzolara che si dimostra più squadra.





Broglia lanciato a rete si presenta tutto solo davanti a Mariani, ancora tempestivo nell'uscita. E' il preludio al goal del vantaggio che arriva al 34° con Ferretti. Il Numero 4 colpisce dalla lunga e trova l'angolo alla destra di Mariani. Mezzolara in vantaggio con questa conclusione non impossibile. Prima del tè caldo la possibilità per pareggiare viene gettata al vento dal solito Sow che tutto solo di testa non riesce a dare potenza blocca Malagoli.

Ripresa, le mosse dalla panchina non cambiano l'incontro. Roselli dalla distanza trova Mariani pronto. Poi è sempre e solo Safil Sow contro Malagoli, e i duelli li vince tutti il portiere: sontuoso al minuto 24. Il senegalese chiede senza ottenere il rigore. Poi sul cross di Bajc è sempre Sow a non trovare la necessaria coordinazione per la battuta a rete. Passa il Mezzolara. A Cattolica, Mezzolara batte Marignanese 1-0