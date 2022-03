Il Modena cade in casa e il campionato si riapre

Con una doppia mandrakata di Udoh, l'imbattibile diventa battibile, e dopo 5 mesi cade il Modena. L'Olbia fa il colpo dell'anno in casa della capolista lanciatissima verso la B e lo fa soffrendo, ma con pieno merito. Fin dall'inizio i sardi hanno il merito di non chiudersi e basta, ma di ripartire e tenere gli emiliani sempre sulla corda. Udoh, mattatore, fa le prove a metà tempo e poi però il Modena si presenta ad un passo dal vantaggio con Ciocci che respinge quel che nasce dalla giocatona di Ciofani. Nel finale del primo tempo si compie il sacco. Udoh si scatena e si prodiga del dribbling e nello scegliere il primo palo. Vantaggio e festa sarda al Braglia e se adesso la capolista ha un torto è quello di aspettare l'intervallo per rimettere a posto le cose. Perché al riposo il canarino ci va sotto di 2.

Ancora Udoh da pochi passi fa la doppia personale e 10 in campionato. Ripresa, perso per perso, Tesser si gioca tutte le soluzioni offensive. E la riapre: su Ciofani prima Ciocci è miracoloso, poi si deve arrendere. Adesso l'idea della rimontona prende corpo, ma il tempo passa e il Modena perde lucidità. Per provarci, ci prova. Ma in modo poco efficace. L'Olbia adesso difende il forte e affida alle manone di Ciocci almeno tre respinte decisive. Gli assalti finali vanno a vuoto, il tonfo dei gialloblù fa rumore, mentre l'Olbia si gode una domenica di gloria.