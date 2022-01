Il Modena fa 13 vittorie consecutive

Nel Modena, squalificato Gagno, in porta c'è Narciso mentre in difesa debutta il neo-acquisto Piacentini. Nella Fermana non ci sono Frediani e Pannitteri, il tridente è formato da Marchi, Bolsius e Cognigni. Si comincia con il gran sinistro di Tremolada, alzato in angolo da Ginestra. Il portiere dei marchigiani si ripete prima sul tentativo di Pergreffi e poi sulla conclusione di Gerli, in entrambi i casi Ginestra si oppone mettendo in angolo. Al 45esimo, Sperotto interviene cosi su Scarsella. Protestano i giocatori di Riolfo ma il direttore di gara non ha dubbi nell'assegnare il calcio di rigore. Alla battuta si presenta Tremolada, esecuzione perfetta e Modena in vantaggio.

Secondo tempo e si vede anche la Fermana. Sinistro di Cognigni ma Narciso è attento nel bloccare la girata dell'attaccante ospite. Poi è solo Modena. Suggerimento di Minesso per Mosti in area di rigore, altruista nel servire Azzi che però non riesce ad appoggiare in rete. Ci prova anche Minesso, gran sinistro che si stampa sull'incrocio dei pali. Poi Tremolada pesca in area Ogunseye che mette incredibilmente a lato. In pieno recupero, Fermana ad un soffio dal pari. Ciofani si immola per respingere la battuta di Rodio. All'ultimo dei 7 minuti di recupero, Azzi firma il 2 a 0. Gran destro del brasiliano che mette il sigillo sul successo del Modena. Tredicesima vittoria consecutiva e la squadra di Tesser tiene il passo della Reggiana.