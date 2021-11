Il Modena vola in testa, Ancona in crisi nera

Il Modena sa solo vincere, settima consecutiva al Del Conero, in casa di un'Ancona che invece non sa più come si fa: 2 punti nelle ultime 6, striscia aperta peggiore del campionato. Avvio sfortunato dei biancorossi: gita fuoriporta temeraria di Gagno, l'idea meravigliosa di Rolfini sbatte sul palo. L'aspirante capolista si rimette subito in riga, Mosti incrocia in maniera interessante e Avella ci arriva con la punta delle dita. Ancona per un tempo bene, Gasperi si infila nella galleria del vento e fa mezzo campo. Tutto bene tranne la scelta di ignorare i compagni. Di là, Armellino bello al volo e fuori non di molto. A 5 secondi dall'intervallo il Modena passa, Armellino assiste Scarsella che la tocca dentro travolgendo Avella. Proteste furiose dei padroni di casa, ma dove non c'è var, la sentenza è inappellabile.









Ripresa, il Modena la addormenta e la spezzetta da squadra forte ed esperta, Ancona non pervenuta. Contropiede canarino al 73', Avella mette la pezza su Scarsella, Tremolada si divora lo 0-2. Per i padroni di casa solo qualche mischia, come questa, risolta da Gagno e poi via di contropiede con Bonfanti. Fresco e organizzato a giro, fuori di niente. Nel recupero la bicicletta di Delcarro è bella, ma centrale. Il Modena non conosce avversari, l'Ancona gioca un tempo e non basta.