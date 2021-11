Il Montevarchi batte l'Imolese 4-1. Padroni di casa in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo con l'autorete di De Sarlo al 12'. La squadra di Roberto Malotti raddoppia al 25' con Jallow, l'attaccante gambiano gira in porta il suggerimento a centro area di Barranca. Nella ripresa l'Imolese riesce ad accorciare con Benedetti che batte Giusti al 53'. Il Montevarchi allunga al 70' con il gol del 3-1: Gambale sfrutta una bella iniziativa di Lischi per supera Rossi. La partita il Montevarchi la chiude al 78' con il calcio di rigore di Gambale che porta i padroni di casa sul 4-1 e firma la personale doppietta. Nell'occasione espulso Cerretti per fallo di mano.