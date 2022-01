Il nuovo protocollo della serie A: con 13 giocatori disponibili, si gioca

I club di Serie A con uno o più calciatori positivi devono comunque disputare la gara prevista in calendario nel caso abbiano a disposizione 13 giocatori (di cui almeno un portiere) nelle rose della prima squadra e della Primavera nati entro il 31 dicembre 2003 risultati negativi ai test entro la mezzanotte del giorno precedente il giorno di gara. Qualora il club abbia questa situazione e non si presenti in campo varrà l'articolo 53 delle Noif (0-3 a tavolino). Questo quanto deciso dal Consiglio di Lega di Serie A che ha quindi modificato il regolamento per la gestione dei casi di positività covid e rinvio gare del campionato di calcio. Il nuovo protocollo sarà utilizzato "in via transitoria, eccezionale e limitatamente alla corrente stagione sportiva 2021/2022".