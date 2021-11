Il Padova in semifinale battuta la Viterbese

Il Padova di Pavanel passa il turno e accede alla semifinale di Coppa Italia. Ritmi blandi, la prima conclusione è del Padova quando recupera palla Vasic sulla trequarti. Il giovane giocatore biancoscudato calcia con grande potenza, respinge il portiere della Viterbese Bisogno. Dall'angolo svetta Della Latta sfera ad un soffio dal palo. La solita uscita dal basso costa cara alla Viterbese, perso un pallone sanguinoso sul quale si avventa Bifulco che apre il corridoio per Biasci, piatto destro e il Padova la sblocca dopo una decina di minuti. Il sinistro di Emilio Volpicelli largo è la prima risposta della squadra di Raffaele, sostituito in panchina da Punzi. Punizione centrale di Simonelli, pochi problemi per Vannucchi. Doppia occasione Padova sul finire del primo tempo doppio miracolo di Bisogno prima su Nicastro poi su Bifulco. Punizione di Volpicelli, ponte per D'Ambrosio che fallisce un calcio di rigore in movimento. Destro incrociato di Murilo, sfera che sibila vicinissima al palo. Allo Stadio Euganeo di Padova, Padova batte Viterbese 1-0, Padova in semifinale di Coppa Italia.