Il Palermo rischia ma elimina la Triestina: 1-1 al 95°

La Triestina ci crede e il Palermo suda freddo fino al 95°, quando Luperini, a giochi ormai fatti, sigla l'1-1 che blinda i quarti playoff. Per i rosanero ora c'è l'Entella, da affrontare ancora da testa di serie.

Si parte forte su ambo i fronti: il lancio di Volta centra Luperini e smarca Brunori, Offredi in qualche modo la sporca e poi Valente calcia alto a porta aperta, ma era fuorigioco. Per Trieste, Rapisarda crossa e Marconi atterra in area De Luca: rigore pesantissimo gettato via da Procaccio, sulla cui conclusione molle Massolo intuisce e si erge a eroe del Barbera.

Alabarda ancora a un soffio dall'urlo con Volta, che va di testa su angolo e centra il palo. Nella ripresa Brunori è di nuovo manchevole nel colpo del ko, prima con un mancino respinto da Offredi e poi con una girata libera e fuori misura. Bucchi invece non sbaglia i cambi e accende la sfida. Trotta entra e imbastisce subito la rete di St Clair, annullata per un fuorigioco decisamente dubbio dell'autore dell'assist, Crimi.

Poi dentro anche Sarno, che pennella dall'angolo, e Litteri, che va di testa a sbloccarla. 77° e ora alla Triestina basta un altro gol per passare, il Palermo però non si scompone, reagisce ancora con Brunori – sempre murato da Offredi – e non rischia più. Anzi, allo scadere del 95° mette pure la sicura: Soleri recupera palla, arriva fin dentro l'area e scarica al limite per Luperini, che apre il piattone e fissa l'1-1 scacciapensieri.