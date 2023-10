Il Pineto colpisce quattro volte, pari tra Sestri e Juve NG

La pioggia di dannunziana memoria non c'è, ma il Pineto è bello fresco e sul Pontedera grandina. Punizione, Lewis resta incollato sulla linea di porta, Marafini da due passi insacca. Passa pochissimo, Volpicelli rientra e se la aggiusta. Un tiro forte e centrale ancora più che sufficiente per Lewis. 2-0 in nemmeno 10 minuti, ma il Pontedera torna in partita altrettanto improvvisamente. Dall'angolo la difesa si dimentica di Ignacchiti che fa 2-1. Prima dell'intervallo i toscani vanno a tanto così dal pari. Il recupero palla funziona alla grande, l'azione si sviluppa, ma Benedetti la chiude così pigro che Tonti si inventa il miracolo di ritornare.

Ripresa, ancora Pontedera, Ianesi danza sull'out, sempre Tonti a fare muro. Il match resta in bilico fino al recupero quando il Pineto esonda. Angolo di Volpicelli, Chakir colpisce un Lewis palesemente in difficoltà. E lo stesso Chakir fa anche la doppia personale quando pescato nel cuore dell'area incrocia il 4-1. A Carrara, cara provvisoria del Sestri Levante, i liguri ringraziano il portiere Anacoura e impongono lo 0-0 alla giovane Juve.

Dopo la prima parata su Guerra, il numero uno sestrese interviene ancora sullo stesso Guerra. Alla mezz'ora occasionissima Juve. Cerri rallenta, si incarta, insomma il portiere esce vincitore anche in questa situazione. Si vede il Sestri, testa di Oliana appena alta e poi Anacoura santo subito quando intercetta l'ennesimo tentativo di Guerra. Ripresa: Guerra e Anacoura continuano a darsele di santa ragione, poi deve volare anche il collega Daffara sulla conclusione di Gala. Porte blindate di qua e di là, quindi 0-0.