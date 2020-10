Il Presidente del Cesena, Patrignani, a CPiace

Dopo la sconfitta di ieri contro la Triestina il Presidente del Cesena Calcio, Corrado Augusto Patrignani sarà ospite questa sera di Cpiace. In collegamento Skype l'ex arbitro di Serie A, Paolo Tagliavento Vice Presidente della Ternana. Lorenzo Giardi e Massimo Boccucci vi aspettano dalle ore 21,00 per rivivere la seconda giornata del campionato di Serie C Girone B.