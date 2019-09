Il Ravenna fa suo il derby con l'Imolese

Quattro gol nelle prime cinque giornate ed e sempre più il Ravenna di Giuseppe Giovinco. Dopo aver sbloccato la sfida con la Vis Pesaro, il fantasista giallorosso decide il derby con l'imolese.

Foschi conferma il tandem offensivo, con Giovinco e Nocciolini, Coppitelli invece recupera Tentoni, Maniero e Vuthaj. Si comincia con la punizione di Giovinco respinta da Rossi poi Selleri non trova il bersaglio. Primo tempo bloccato e l'unica vera occasione capita all'Imolese, con il sinistro di Tentoni che centra la traversa della porta difesa da Spurio.

Il duello si ripete ad inizio ripresa, diagonale di Tentoni, Spurio si distende e tocca di quel tanto da mettere il pallone in calcio d'angolo. Il derby si accende poco dopo, quando il solito Tentoni va giù in area, protestano i giocatori dell'Imolese ma il direttore di gara fa proseguire. Dalla parte opposta, Govinco fa le prove generale del gol Rossi si oppone e poi dice di no anche alla battuta di Papa.

Il derby si sblocca all'altezza dell'ora di gioco. Azione tutta in linea dei giallorossi, sul cross di Martorelli, sponda di Purro per la battuta vincente di Giovinco. La reazione dell'Imolese è tutta in questa mischia al novantesimo che non produce gli effetti sperati. La firma sul derby la mette l'ex di turno Giuseppe Giovinco.

Per il Ravenna terzo risultato di fila e sette punti in classifica mentre l'Imolese è ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato.