Il Ravenna stacca il Forlì, Sammaurese in zona playout

Sul campo annacquato del Sant'Angelo Il Forlì s'impantana in uno 0-0 e così il Ravenna torna capolista in solitaria. Basta l'1-0 sull'Aglianese, compiutosi con Diallo che attacca Viscomi e scarica per la girata a rete di Tirelli.

I giallorossi ora comandano di un punto sul Carpi che mette la freccia sui galletti passando 3-0 in casa del Sangiuliano City. Tentoni devia il tiro senza pretese di Mandelli per il vantaggio, al resto pensano, nella ripresa, le inzuccate di Saporetti: il capocannoniere del torneo colpisce prima sul cross di Cortesi – con sponda del palo – e poi su un angolo prolungato da Sall, salendo a quota 19 gol in campionato.

Sempre quarti a -4 dal Ravenna ci sono il Lentigione – 1-0 sul Progresso, con Nava a stoccare in gol il cross di Cortesi svirgolato da Formato – e il Victor: il 2-1 sul Mezzolara lo firmano il solito D'Este e la novità Sollaku, nel mezzo la punizione del momentaneo pari di Bovo.

Subito sotto in classifica tiene il passo anche il Corticella col 2-1 alla Sammaurese: Alboni la sblocca di testa su azione d'angolo, Campagna la impatta su rigore e nella ripresa la decide la meraviglia di Mordini, andato con un esterno volante che non lascia scampo. La Sammaurese subisce il sorpasso della Pistoiese – che con l'Imolese trova l'1-0 con l'affondo di Pertici per il tocco a porta aperta di Evangelista – e ora disputerebbe il playout col Progresso.

Staccate, e sempre più vicine alla retrocessione diretta in Eccellenza, Mezzolara, Borgo San Donnino e Certaldo. Il Borgo cade 2-0 col Prato, steso dalla doppietta di Moreo: colpo di testa sul traversone di Santarpia e e mancino al volo baciato dal palo su servizio di Bigonzoni, bravo a sfondare a destra su Varoli. Per il Certaldo invece 2-2 col Fanfulla, avanti col colpo di testa di Cocuzza su angolo di Latini. Lo stesso Cocuzza impenna un pallone messo dentro da Bernardini e trasformato in pari dall'inzuccata di Akammadu, mentre nella ripresa è uno scivolone di Suardi a spianare la strada al ribaltone di Gozzerini, che si fa mezzo campo e completa l'opera. A risistemarla per i bianconeri ci pensa Donnemma che da lontano scocca lemme e letale nell'infilarsi in angolo basso.