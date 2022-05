Il Rimini perde contro il Lentigione, ma festeggia la promozione in C

Festa biancorossa per un migliaio di tifosi. Ingresso in campo delle squadre sottolineato dagli applausi del pubblico con il Lentigione disposto ai lati ad onorare la squadra promossa in C. Immagine molto bella e applaudita dal pubblico. Nonostante il clima di festa e i tanti cambi in formazione, Rimini vicino al gol con Callegaro su punizione e con Scott Arlotti palo pieno colpito con il colpo di testa. Al termine di prima frazione passa il Lentigione con il taglio centrale a bucare la difesa di Gaburro, Djwomo non sbaglia davanti a Piretro. Ripresa, due volte Arlotti. Prima manda fuori di poco, poi lanciato bene da Callegaro, libera la conclusione ancora una volta senza trovare la porta. Poco dopo è la volta di Contessa, posizione ottimale ma porta ancora lontana . Pericoloso il Lentigione con Sanat, una deviazione complica la vita a Piretro che se la cava con un grande colpo di reni e sfera in angolo, Mencagli ben servito in area, conclusione Galeazzi ottima risposta. La squadra di Serpini approfitta della giornata leggera biancorossa raddoppiando con Alberto Format. Alla fine è comunque festa per tutti . Rimini promosso in C, Lentigione ai play off. Al Romeo Neri di Rimini, Lentigione batte Rimini 2-0.

Nel video l'intervista a Andrei Tanasa (capitano Rimini)