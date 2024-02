Il Rimini ribalta l'Ancona

Terza vittoria consecutiva per un Rimini lanciato verso i play off. La squadra di Troise dopo la sconfitta nel derby con il Cesena, ha centrato due vittorie in trasferta, entrambe nelle marche: prima con la Recanatese poi con l'Ancona, e nel mezzo il successo al Neri con il Pontedera. Al Del Conero passano in vantaggio i padroni di casa con Coli Saco. Nella ripresa la straordinaria rimonta dei romagnoli capaci di segnare tre gol in sei minuti dal 50° al 56° con Morra, arrivato a quota 15 reti in campionato. Il sorpasso porta la firma di Marco Garretto, il tris arriva grazie a Christian Langella. E' un Rimini in grande crescita mentre l'Ancona cade dopo tre risultati utili consecutivi. Al Del Conero di Ancona, Rimini batte Ancona 3-1.