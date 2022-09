Il Rimini sciupa, il San Donato ringrazia

​​​​​​​La prima di campionato in serie C mette di fronte due neo promosse. Da un lato la favola del San Donato Tavarnelle, formazione toscana che per la prima volta partecipa ad un campionato professionistico. Dall'altro il Rimini che dopo due anni tra i dilettanti, torna in serie C con l'obiettivo di recitare un ruolo da protagonista. Si gioca allo stadio Brilli Peri di Montevarchi. Padroni di casa con il modulo a tre punte, Gaburro risponde inserendo dal primo minuto i nuovi acquisti, Vasco Regini e Michele Vano. E la prima opportunità è proprio per l'attaccante biancorosso. Tanasa in profondità per il sinistro di Vano, blocca il portiere Cardelli. Al secondo tentativo il Rimini passa in vantaggio. Cross di Tonelli, sponda di Allievi per Vano che da pochi passi non sbaglia. Puntuale e precisa la deviazione dell'ex attaccante del Perugia per il primo gol in maglia biancorossa. Poco dopo la mezz'ora, Piscitella entra in area e serve Tanasa, la cui conclusione viene prima deviata e termina tra le braccia di Cardelli. Padroni di casa pericolosi al minuto 36. Gran diagonale di Russo che trova l'ottima risposta di Galeotti, bravo a salvarsi in angolo. Sul finire di tempo, Rimini vicino al raddoppio. Del Carro se ne va via sull'out di destra e serve Vano, anticipato dal provvidenziale recupero del difensore Alessio.

La ripresa si apre con un altra occasione per Michele Vano che di testa non inquadra la porta avversaria. Cresce il San Donato che nel giro di pochi minuti crea due palle gol. Prima il destro di Russo che si perde non troppo distante dalla porta riminese e poi con Galligani che da ottima posizione calcia sull'esterno della rete. Il gol è nell'aria e arriva al minuto 62. Traversone di Cercani per la deviazione vincente, firmata Gorelli. Fin troppo evidente la poca pressione sul cross del laterale toscano che porta al pareggio dei padroni di casa.

Il Rimini non ci sta e un minuto dopo va nuovamente vicino al vantaggio. Piscitella si accentra e lascia partire un destro a giro che trova la super risposta di Cardelli. La palla gol più nitida per il Rimini, capita però sui piedi di Mencagli. L'attaccante di Gaburro, tutto solo davanti al portiere avversario, mette incredibilmente sul fondo. È l'ultima occasione di una partita che lascia più di un rimpianto in casa biancorossa. A Montevarchi, San Donato Tavarnelle - Rimini finisce 1 a 1.