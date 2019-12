Il Rimini sprofonda a Piacenza

La sfida del "Garilli" mette di fronte due squadre dal rendimento completamente opposto. Piacenza in serie utile da 7 giornate, Rimini reduce da quattro sconfitte consecutive. Franzini si affida all'usato sicuro con Paponi e Cacia, Colella risponde con Arlotti e Zamparo Comincia meglio il Rimini. Dopo un batti e ribatti in area, destro al volo di Palma appena alto. Il fantasista di Colella ci riprova con una parabola velenosa, Del Favero è superlativo nel mettere in angolo. Padroni di casa con la girata di Paponi, fuori bersaglio. Al secondo tentativo e sempre su palla inattiva, il Piacenza passa in vantaggio: Cacia non riesce a deviare ma sul secondo palo c'è Paponi che non sbaglia. Dodicesimo gol in campionato per il capocannoniere del girone B. Poco prima del riposo, Piacenza vicino al raddoppio. Sul cross di Corradi, deviazione di De Vito e palla che centra il palo alla destra di Sala.

Secondo tempo e ci sono proteste del Rimini per un mani in area di Corradi, il direttore di gara fa proseguire. Della Latta con caparbietà serve il solito Paponi, destro che si perde sul fondo. Una manciata di minuti ed arriva il raddoppio del Piacenza. Fa tutto Corradi che prima salta Scappi e poi con il piatto destro, trova l'angolo basso alla sinistra di Sala. Le residue speranze del Rimini sono affidate a Gerardi che sul cross di Mancini non trova la porta di Del Favero. Al terzo minuto di recupero, il Piacenza cala il tris Controllo e destro sotto l'incrocio dei pali. Un gol capolavoro, firmato Simone Della Latta. Il Piacenza vince 3 a 0 e consolida la zona play-off mentre il Rimini sprofonda all'ultimo posto della classifica.