Il Rimini travolge l'Olbia e torna in zona play-off

Rimini per tornare in zona play-off, Olbia alla ricerca di punti per evitare la retrocessione diretta. Al Romeo Neri per la prima volta da avversario Marco Gaburro il tecnico che ha riportato i biancorossi in serie C. Padroni di casa con Morra unica punta, supportato da Lamesta, Malagrida e Capanni. Ospiti con Bianchimano e Ragaztu in attacco con Nanni in panchina.

Al primo vero affondo il Rimini passa in vantaggio. Fa tutto Lamesta, controllo e gran sinistro nell'angolo lontano che non da scampo a Rinladi. Gol capolavoro del trequartista biancorosso che fa esplodere il pubblico del Neri. La reazione ospite con il diagonale di Ragatzu ma Colombi non si fa sorprendere.

Il Rimini domina la partita e crea ripetutamente occasioni da gol. Poco prima della mezz'ora, destro radente di Capanni e palla fuori di un nulla.

Secondo tempo e la squadra di Troise chiude la partita. Scaringi interviene cosi su Morra. L'arbitro non ha dubbi nel concedere il calcio di rigore. Alla battuta si presenta il centravanti biancorosso che firma il 2 a 0 e il gol numero 19 in campionato. Rinaldi nega la gioia del gol a Gorelli ma l'appuntamento sul taccuino dei marcatori è solo rimandato. Pennellata di Lamesta per lo stacco vincente del difensore biancorosso.

Al Neri non c'è più partita ma c'è il tempo di ammirare la gran giocata del solito Lamesta. Dribbling su Motolese e bolide sotto la traversa che vale il 4 a 0 e la doppietta personale. Al novantesimo arriva anche la "manita". Il copione è sempre il solito, angolo di Lamesta per il colpo di testa di Gorelli. Vittoria mai in discussione per il Rimini che rilancia le ambizioni play-off mentre l'Olbia che ha esonerato Gaburro si ritrova ad un passo dalla serie D.