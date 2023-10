Il Sestri torna a vincere, Forte stende la Carrarese

Il Sestri Levante ha ingranato e dopo il bis di pari arriva la seconda vittoria stagionale, che vale l'aggancio al bordo dei playout. Basta Forte per l'1-0 su una Carrarese al 2° ko esterno in fila, che non approfitta dei rallentamenti al vertice e anzi scende a -7 dalla Torres capolista.

Il gol partita arriva in un primo tempo dominato dal Sestri: Candiano prova a beffare Bleve da lontanissimo, il portiere se la cava in smanacciata. Quindi Gala dalla fascia per Forte, controllo, palombella mancina al volo e solo la traversa s'oppone al capolavoro. Ancora Candiano dalla bandierina per Raggio Garibaldi, chiuso al dunque da un difensore, poi Forte colpisce davvero, puntando Coppolaro e rientrando per il destro piazzato in buca d'angolo.

Lo svantaggio scuote la Carrarese che nel recupero di frazione sfiora la patta: tiro-assist di Palmieri, carambola tra Anacoura e Simeri e Furno in qualche modo la sbroglia, chiudendo Schiavi e spazzando in anticipo su Grassini. Ripresa e subito angolo di Candiano per la schiacciata di testa di Pane, Bleve è attento. Dopodiché riparte la rumba toscana: Zuelli battaglia e Simeri s'inserisce per la cannonata, Anacoura oppone il paratone. Più per i fotografi invece il volo plastico su Della Latta, che inzucca senza potenza. E ancora respinta di piede quando Cicconi libera Simeri al centro, qui comunque era stato fischiato fuorigioco.

All'89° Sandri s'inserisce in spaccata per chiuderla ma centra Bleve, così, allo scadere di regolamentare, la Carrarese ha un'ultima occasione per la X: Cicconi di trivela per Simeri, la punta però non arriva e Anacoura blocca, blindando il ritorno al successo dei rossoblu.