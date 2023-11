L'Inter vince 1-0 in casa del Salisburgo nei gironi di Champions e accede agli ottavi. Napoli fermato 1-1 al Maradona dall'Union Berlino. Oggi l'Europa League: Roma alle 18:45 a Praga contro lo Slavia, Atalanta alle 21 a Bergamo con lo Sturm Graz. Per la Conference la Fiorentina sfida oggi in Serbia il Cukaricki.