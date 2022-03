Inter obiettivo non sfigurare ad Anfield

Poche parole solo fatti. L'Inter non ha né scelte né calcoli da fare, per qualificarsi ai quarti di finale di Champions League serve un'autentica impresa sportiva. Il Liverpool non perde in casa da un anno, è considerata una delle grandi d'Europa, e se questo già non bastasse, parte dallo 0-2 di San Siro. Tradotto, i neroazzurri dovrebbero uscire dall'Anfield con tre goal di scarto. Si era parlato in settimana anche di possibili variazioni tattiche, Inzaghi al contrario, ha deciso di non cambiare nulla, eccezion fatta per lo squalificato Nicolò Barella, sostituito come all'andata da Vidal che ha probabilmente l'ultima chance per dimostrare di poter restare all'Inter. Il centrocampista cileno è in scadenza di contratto ed è chiamato ad una grande partita questa sera così come tutta la squadra. Per l'Inter sarà molto importante, qualora non arrivasse la qualificazione, quanto meno uscire dall'Anfield con una buona prestazione che permetta alla squadra di Inzaghi di affrontare con grande fiducia il finale di campionato. Klopp ha tutti a sua disposizione, potrebbe optare per Manè a partita in corso con il trio d'attacco formato da Jota, Diaz e Salah.

Nel video le dichiarazioni di Simone Inzaghi