Intitolata a Paolo Rossi la sala del Consiglio Federale

La Sala del Consiglio Federale della FIGC è stata intitolata a Paolo Rossi. Un omaggio dovuto per una delle leggende del calcio italiano, venuto a mancare lo scorso dicembre all’età di 64 anni. Un campione diventato il simbolo del trionfo azzurro al Bernabeu nel 1982, quando l’Italia del calcio alzò al cielo la sua terza Coppa del Mondo facendo piangere di gioia un Paese intero. Un campione che da oggi darà il nome alla Sala in cui si assumono le decisioni più importanti per il futuro del calcio italiano, un movimento che Paolo Rossi ha contribuito a far crescere a suon di gol, trascinando la Nazionale verso il trofeo più ambito. Nel corso della cerimonia il presidente federale ha donato a Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi, la maglia della Nazionale con il numero 20 e una scultura raffigurante Pablito e realizzata dall’artista Matteo Castagnini.