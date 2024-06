Italia – Spagna, il “clasico” d'Europa

L'Italia è un po' più Spagna e la Spagna è un po' più Italia. Dal punto di vista del gioco gli azzurri sono cresciuti, le furie rosse hanno rallentato il possesso e verticalizzano molto di più. L'Italia è un ottimo collettivo a cui manca il top player che decide le partite da solo, in sostanza non c'è più il Roberto Baggio della situazione. Se questa è una certezza l'altra è che si sta creando un grande gruppo ed è quello che serve all'Italia per provare ad arrivare fino in fondo. In chiave qualificazione il pareggio tra Croazia e Albania spiana la strada ad entrambe, anche se va sottolineato, in questi casi, è sempre meglio fare pochi calcoli.

La posta in palio domani sera è davvero alta. Alla vigilia si è parlato di ballottaggi in casa Italia, almeno quattro, ma il vero orientamento dei due commissari tecnici è quello di confermare le stesse formazioni che hanno battuto rispettivamente Albania e Croazia. Si gioca Spagna – Italia alla Veltins Arena di Gelsenkirchen ore 21 arbitra lo sloveno Vincic, Il 44enne, prima dell’Europeo, ha diretto la finale di Champions League giocata a Wembley tra Real Madrid-Borussia Dortmund.