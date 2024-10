L'Arezzo brinda a Sestri con Tavernelli (0-1)

ì

L'ambizioso Arezzo non si ferma. A Sestri arriva la quinta vittoria nelle ultime sette partite e la squadra di Troise mette le tende con merito dove conta. Trombini non ha problemi sul sinistro anemico di Rosetti, poi per tutto il primo tempo sono solo colpi di testa. E tutti aretini. Di Gigli, appena alto, il primo. Minuto 30, pescato da dietro è Ogunseye a cercare senza fortuna l'angolo lontano. E prima dell'intervallo anche Renzi di testa prende bene il tempo, ma non centra la porta. Ripresa e la partita si apre col vantaggio ospite, dall'angolo la respinta è corta e viene bene a Tavernelli che batte Anacoura.

Il Sestri, in difficoltà fin dai primi palloni, non riesce ad organizzare una reazione degna di questo nome e rischia ancora quando Coccia innescato in verticale salta anche il portiere e la mette, nessuno dei compagni è a rimbalzo e si salva la difesa ligure. Poco o nulla dal Sestri versione offensiva, e allora raddoppio Arezzo con una ripartenza sviluppata a destra da Ogunseye e chiusa dall'altra parte da Gucci che però si fa pescare in fuorigioco.

Poco male perchè il match continua a una porta, Gaddini diagonale a salve. E poi l'ultima cosa è un contropiede in campo aperto di Pattarello, Anacuora alla disperara nega il gol all'attaccante, non la vittoria all'Arezzo.