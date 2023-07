L'Argentina non va oltre al pari con il Sud Africa e la qualificazione è a rischio

L'Argentina si complica la vita e dopo la sconfitta con l'Italia arriva il pareggio con il Sud Africa ed ora potrebbe anche non bastare la vittoria nell'ultimo turno per qualificarsi agli ottavi di finale. Sud Africane in vantaggio con Linda Motlhal. In un primo momento viene annullato il gol, poi convalidato dall'arbitro. Posizione regolare quella della numero 10 in maglia gialla. Sud Africa che mette un importante ipoteca sui tre punti quando Thembi Kgatlana realizza il raddoppio ben servita in area di rigore. Il doppio svantaggio sveglia la “celeste”, le argentine accorciano le distanze con un missile da fuori area di Sophia Braun. Poco dopo arriva il pari con un grandissimo colpo di testa di Romina Nunez. Per il Gruppo G, Argentina – Sud Africa 2-2.

Nel D domina l'Inghilterra a punteggio pieno 6 punti. Piegata la Danimarca con un bel diagonale di James. Inghilterra – Danimarca 1-0. Nello stesso girone successo di misura anche per la Cina su Haity. Cinesi che restano in 10 per la brutta entrata di Zhang Rui punita con il rosso diretto. Poi arriva il calcio di rigore trasformato da Shuang Wang. Rigore anche per Haity, ma il Var interviene e cambia la decisione dell'arbitro e non assegna il penalty. Nonostante l'inferiorità numerica Cina batte Haity 1-0.

Nel gruppo B la Nigeria in rimonta batte l'Australia. Vantaggio australiano con Van Egmond. Pareggio immediato di Kanu. L'ultimo tocco sugli sviluppi di un calcio d'angolo è di Ohale e la Nigeria sorpassa. Il tris arriva a causa di un incompresione tra difensore e portiere dell'Australia e Oshola ne approfitta. Il gol di Kennedy di testa su palla inattiva vale solo per le statistiche. Nigeria batte Australia 3-2.