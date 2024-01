L'Entella non la chiude e la Vis Pesaro la riprende (1-1)

Entella - Vis Pesaro

L'Entella aggiunge un'altra occasione persa al campionato dei rimpianti, mentre la Vis si conferma squadra che vince poco e perde mai. DI Paola cerca il palo lontano e invece lato Chiavari c'è la prima mischia con conclusione di Tomaselli che Neri alza con la punta delle dita. Altro giro e altra mischia, ancora Neri che stavolta arpiona e la blocca lì. La Vis non si difende e basta, quando può prova a colpire, lo fa Rossetti con De Lucia a far schermo in angolo. Avvio gagliardo di match, Petermann travolgente in verticale fermato solo da una grande uscita di Neri. Poi angolo e controbalzo di Manzi appena fuori. Pesaro saltuariamente punzecchia: vola De Lucia su punizione di Di Paola. Prima dell'intervallo il vantaggio è un un'invenzione di Tomaselli: controllo e angolo tutto al volo e tutto bello. Ripresa con idea di chiuderla, Lipani ci va vicino. Ma Pesaro, sonnacchiosa, non esce dalla partita e De Lucia deve stare sveglio sullo squillo di Karlsson. E la partita non chiusa resta appunta aperta: e De Lucia rimedia sulla prima fucilata, ma sul rimbalzo Karlsson pareggia quando resta appena il tempo per mangiarsi le mani.